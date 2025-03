Yooka-Replaylee dévoile une nouvelle vidéo de gameplay

Version revisitée de l'opus original, Yooka-Replaylee sera à n'en point douter un des prochains titres que nous pourrons retrouver sur Nintendo Switch 2. Mais en attendant le Nintendo Direct qui sera diffusé le 2 avril prochain, Playtonic nous propose de découvrir un nouvel extrait de gameplay de son prochain titre. Toujours attendu pour 2025 sans plus de précisions, allez-vous vous laisser tenter par cette revisite de l'opus original ?

Découvrez un monde vibrant où se mêlent à parts égales le charme de l'inspiration rétro et des défis de plateforme carrément diaboliques. La nouvelle bande-annonce offre un aperçu des biomes entièrement construits de Yooka-Replaylee - cinq mondes uniques, chacun avec ses propres défis et objets à collectionner. Rencontrez un tout nouveau personnage, Coinelius, et découvrez les optimisations 4K du jeu en action avec des aperçus très fluides des niveaux qui vous attendent.