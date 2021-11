Yooka-Laylee : le jeu de plateforme 3D obtient une suite

Conçu comme un hommage appuyé à Banjo-Kazooie, Yooka-Laylee est un jeu de plateforme 3D très réussi qui flirte parfois avec les sommets de son modèle. Pas étonnant lorsque l'on sait que Playtonic, le studio britannique derrière le jeu, a été créé par des anciens du mythique studio Rare à l'origine de Banjo-Kazooie et d'autres perles vidéoludiques ayant fait jadis le bonheur des possesseurs de N64... Sorti en 2017 sur Nintendo Switch, Yooka-Laylee s'est ensuite décliné en un sympathique jeu de plateforme 2D nommé Yooka-Laylee and the Impossible Lair. Cependant, si vous avez préféré le titre original en 3D, réjouissez-vous car le studio Playtonic vient d'annoncer que Yooka-Laylee allait avoir une suite. Cette annonce se place dans un plan global d'expansion et intervient alors que le géant chinois Tencent vient d'investir dans le studio en acquérant une participation minoritaire. Grâce à cela, Playtonic espère doubler ses effectifs en s'étendant jusqu'à trois équipes de développement et créer ainsi plus de jeux. Pour le moment pas d'autres infos mais on espère en apprendre bientôt plus sur la suite de Yooka-Laylee et les futurs projets de Playtonic.

Plus d'infos sur Yooka-Laylee avec notre test complet et plus d'infos sur Yooka-Laylee and the Impossible Lair avec notre test complet

Source : Gamesindustry