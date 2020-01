Yooka-Laylee and the Impossible Lair s'offre une démo gratuite sur Nintendo Switch

Après le premier Yooka-Laylee sorti fin 2017 sur Nintendo Switch et qui était conçu comme un hommage aux jeux de plateforme 3D de la N64 à commencer par l'inoubliable Banjo-Kazooie, le studio Playtonic Games a récidivé en octobre dernier avec un spin-off nommé Yooka-Laylee and The Impossible Lair s'attaquant cette-fois aux jeux de plateforme 2D à la manière de Donkey Kong Country Tropical Freeze... Nous vous avons déjà dit tout le bien que nous pensions de cette itération dans notre test complet (à lire et relire ici) mais si vous voulez vous faire votre propre avis sans être forcé de passer à la caisse, réjouissez-vous car Playtonic vient d'annoncer qu'une démo arrive très prochainement avec une sélection de niveaux 2D, des bonus et des modes amusants, le tout pouvant être transféré dans le jeu complet.

La démo de Yooka-Laylee and The Impossible Lair sera disponible sur Switch le 30 janvier prochain. Evidemment, on vous en reparle très vite.