Yooka-Laylee and the Impossible Lair - La démo est enfin disponible

Second épisode de la licence Yooka-Laylee à paraître sur Nintendo Switch le 8 octobre 2019, Yooka-Laylee and the Impossible Lair a su se faire une petite place dans le monde des jeux de plateforme 2D. Annoncé le 20 janvier dernier, la démo de Yooka-Laylee and the Impossible Lair est enfin disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch.

Nous vous invitons donc à la télécharger afin de vous faire votre propre opinion sur le jeu. A noter qu'à cette occasion, le jeu est en promotion à 20,09€ au lieu de 29,99€ si jamais vous comptez faire l'acquisition de la version complète. Cette promotion est disponible jusqu'au 19 février 2020 .