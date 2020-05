Xenoblade Chronicles : Definitive Edition prêt pour le combat

Xenoblade Chronicles : Definitive Edition est le prochain gros titre de Nintendo et quasi le seul à dire vrai sachant que pour le moment, Nintendo n'a pas communiqué au sujet de son catalogue à venir. Logiquement, on devrait en savoir plus cette semaine, d'ici jeud i puisque Nintendo devrait publier son bilan financier de l'année fiscale écoulée et donner des prévisions pour l'actuelle. A moins, évidemment, d'un nouveau report...

En attendant, grâce au site internet officiel japonais, on découvre de nouvelles vidéos du titre qui s'attardent notamment sur les combats. En outre deux vidéos promotionnelles, toujours au Japon, ont été publiées par Nintendo. Retrouvez ces différentes séquences réunies dans deux vidéos ci-dessous.

Pour rappel, Xenoblade Chronicles : Definitive Edition sera disponible le 29 mai prochain sur Nintendo Switch.

Source : Nintendo