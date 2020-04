Nintendo décale d'un mois la publication de ses résultats financiers pour l'année fiscale 2020

On s'en doutait mais c'est désormais officiel, Nintendo a décalé la publication de ses résultats financiers annuels et sa traditionnelle sessions de questions-réponses devant les actionnaires qui aurait du avoir lieu aujourd'hui en raison de la pandémie de COVID-19. La publication des résultats financiers de la firme pour l'année fiscale 2019-2020 est désormais prévue le 7 mai prochain mais sachant qu'hier le Japon a décrété l'état d'urgence dans tout le pays pendant un mois et que tout peut évoluer très vite, cette date est aussi susceptible de changer.

Source : Nintendo