Xenoblade Chronicles : Definitive Edition déjà disponible dans certains magasins

Xenoblade Chronicles : Definitive Edition sort officiellement en fin de semaine, le 29 mai très précisément sur Nintendo Switch. Cependant, il semblerait que dés à présent plusieurs magasins ont décidé de mettre le jeu en vente. C'est le cas à Paris dans les boutiques du célèbre boulevard Voltaire et notamment dans l'emblématique Trader Games, On ne sait pas exactement quelle est la position de Nintendo à ce sujet, mais on pense qu'elle doit être plutôt compréhensive. Le marché a beaucoup évolué ces dernières années avec le développement du commerce en ligne, l'implantation des grandes enseignes comme Amazon et la distribution exponentielle des jeux vidéo en version numérique.

Et avec la crise sanitaire sans précédent que traverse le monde actuellement et les mesures de confinement qui ont obligé les magasins jugés "non essentiels" à rester fermer pendant près de deux mois, la situation des magasins traditionnels ne s'est clairement pas arrangée... Au moins, cela reste un des avantages des magasins, de pouvoir aller chercher son jeu quelques jours ou quelques heures avant sa sortie voir même juste le jour J.

Que vous ayez déjà ou pas votre exemplaire de Xenoblade Chronicles : Definitive Edition, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez mais aussi à partager vos bons plans en commentaires

Pour rappel, si vous voulez avoir un aperçu de Xenoblade Chronicles : Definitive Edition, notre preview est à lire ici et nos vidéos de gameplay en français sont à voir là.