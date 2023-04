Xenoblade Chronicles 3 : Un Avenir Retrouvé - RDV dès demain pour retrouver Shulk et Rex dans cette ultime extension

Le moins que l'on puisse dire c'est que Monolith Soft aime faire des surprises. Alors qu'on ne l'attendait pas avant la fin de l'année 2023, la dernière vague du DLC de Xenoblade Chronicles 3 s'offre finalement une sortie surprise ce mercredi 26 avril . Dévoilé la semaine dernière dans le calme le plus total, cette extension dénommée Un Avenir Retrouvé nous permettra de retrouver Shulk et Rex, les héros de Xenoblade Chronicles 1 et de Xenoblade Chronicles 2, pour une histoire inédite se déroulant avant les événements du troisième épisode. En attendant patiemment l'accès au DLC, nous vous laissons (re)visionner le trailer de cette ultime extension qui viendra clore officiellement la trilogie.

Dans ce scénario prenant place avant les événements de Xenoblade Chronicles 3, vous retrouverez un groupe de personnages aussi bien nouveaux que familiers dans un récit original qui relie les trois épisodes de la série Xenoblade Chronicles. Ce scénario présente aussi de nouvelles mécaniques de combat comme les combos d'union qui voient deux personnages attaquer à l'unisson.