Xenoblade Chronicles 3 - Nintendo repousse officiellement la sortie de l'édition Collector en Europe

C'était à redouter. Ce qui n'était jusqu'alors qu'une crainte des fans de Xenoblade Chronicles est désormais une réalité (voir notre article sur la maintenance du My Nintendo Store). L'édition Collector de Xenoblade Chronicles 3, exclusive au My Nintendo Store n'accompagnera malheureusement pas le jeu lors de sa sortie le 29 juillet prochain . Cette édition créée spécialement pour les collectionneurs et les fans de la licence voit sa sortie être repoussée à septembre prochain . Il semblerait que la décision d'avancer la sortie du jeu de 2 mois ne se soit pas fait sans impacter la production de l'édition spéciale du titre.

Dans un long courrier adressé à ceux qui attendait cette édition, Nintendo of Europe annonce que celle-ci sortira, sans le jeu, en septembre prochain toujours exclusivement sur le My Nintendo Store et à un prix réduit (le jeu n'étant désormais plus inclus, son prix sera donc allégée du prix du jeu). Les joueurs désirant mettre la main sur cette édition collector n'auront donc pas à se priver du jeu dans l'attente de recevoir leur édition collector. Il est toujours possible de s'inscrire à une newsletter spéciale afin d'être informés au plus vite de l'ouverture des précommandes de cette édition qui contiendra :

Un emballage

un livret d'illustrations

un boîtier de jeu en métal

Un situation inédite due "en raison d'imprévus logistiques" qui permettra cependant aux joueurs de ne pas se priver du jeu en attendant l'édition collector. Que pensez-vous de cette décision ? Pour vous tenir informés de la situation vous pouvez cliquer ici pour accéder à la newsletter de Nintendo.

Merci à toutes celles et ceux qui ont fait part de leur intérêt pour l'Édition Collector de Xenoblade Chronicles 3 et exprimé leur envie de la précommander depuis le My Nintendo Store. En raison d'imprévus logistiques, nous sommes dans l'impossibilité de proposer de précommander l'Édition Collector de Xenoblade Chronicles 3 avant le lancement du jeu le 29 juillet. Nous présentons nos excuses à toutes celles et ceux qui espéraient pouvoir la précommander avant la sortie du jeu. Pour permettre à toutes et tous d'acheter et de profiter du jeu dès sa sortie, nous proposerons désormais d'acquérir le contenu bonus de l'Édition Collector (comprenant son emballage, un livret d'illustrations et un boîtier de jeu en métal) séparément à un prix auquel sera soustrait celui du jeu Xenoblade Chronicles 3. Ceci signifie que vous pourrez acheter le jeu Xenoblade Chronicles 3 à sa sortie le 29 juillet, puis avoir l'occasion de précommander le contenu de l'Édition Collector en septembre sur le My Nintendo Store. Les personnes s'étant déjà inscrites pour recevoir une notification lorsqu'il sera possible de précommander l'Édition Collector continueront à être informées des prochaines mises à jour la concernant et seront les premières informées de la possibilité de la précommander en septembre.

Nous prévoyons désormais d'ouvrir les précommandes du contenu de l'Édition Collector (sans le logiciel) en septembre.



Source : Nintendo