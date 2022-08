Xenoblade Chronicles 3 : la presse unanime - Trailer

Xenoblade Chronicles 3 est le grand jeu de l'été sur Nintendo Switch. Et s'il faudra probablement patienter encore un peu pour savoir où ce troisième épisode se placera dans le cœur des gamers, par rapport aux autres opus, on peut déjà dire que globalement les médias spécialisés ont, dans leur ensemble, été conquis. Nintendo nous le rappelle avec une publicité compilant quelques notes des (meilleurs, évidemment) sites français. Retrouvez cette vidéo ci-dessous. Pour rappel, pour aller plus loin, vous pouvez avoir un aperçu de tous les tests dédiés à Xenoblade Chronicles 3 avec notre revue de presse spéciale. Vous y retrouverez, bien évidemment celui de Nintendo-Master écrit par notre cher ggvanrom.

Pour rappel, Xenoblade Chronicles 3 est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch

