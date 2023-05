Xenoblade Chronicles 3 - Récupérez le Journal de Mio et un set d'autocollants sur la boutique My Nintendo Store

En plus de la sortie du dernier DLC de Xenoblade Chronicles 3, Nintendo a décidé de proposer aux collectionneurs un nouveau goodies exclusivement sur la boutique My Nintendo Store. Proposé contre 500 Points Argent et 2,99€ de frais de port, vous pourrez récupérer le Journal de Mio que l'on peut voir à plusieurs moment dans Xenoblade Chronicles 3, accompagné d'une planche d'autocollants. L'article est limité à un exemplaire par personne, donc si il vous intéresse, n'hésite pas à en faire l'acquisition dès que possible. Pour rappel, notre test de Xenoblade Chronicles 3 est disponible juste-ici, et le test de l'extension Un Avenir Retrouvé sera proposé très prochainement dans nos colonnes.

Source : Nintendo