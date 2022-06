Xenoblade Chronicles 3 - Focus sur son système de combat

Si les fans de la saga Xenoblade Chronicles ne devraient pas être dépaysés par ce nouvel épisode, les curieux et les néophytes n'ont pas du comprendre grand-chose au système de combat présentés lors de ce Xenoblade Chronicles 3 Direct. Pour résumer celui-ci, commençons par ses bases. Xenoblade Chronicles 3 vous mettra aux commandes d'un groupe de 6 héros, tous différents et possédant divers attributs et attaques. À ces six combattants pourra se greffer un septième, plus ponctuel et totalement remplaçable par un autre comme nous l'avons appris lors de cette nouvelle présentation du jeu.

Le système de combat du jeu est décrit comme un système d'arts (qui sont des attaques spéciales qui se chargent via des jauges et dans le temps), votre personnage attaquera constamment l'ennemi et vos camarades feront de même, à vous de placer vos attaques spéciales via le système d'arts. Il vous faudra, pour jouer correctement, bien penser vos coups en fonction des arts disponibles pour votre personnage et de ceux de votre équipe. Créer des enchaînements d'attaques dévastateurs et qui infligeront d'importants dégâts aux ennemis dépend entièrement de votre capacité à utiliser vos arts à bon escient.

Certains arts permettent d'infliger des "états" aux ennemis, ces états infligent plus de dégâts et ralentissent vos adversaires. Les enchaînements et les combos entre les états font évidemment leur grand retour et la redoutable combinaison "Désequillibre -> Chute -> Éjection -> Commotion" saura vous aider à détruire les ennemis les plus solides.

Vos personnages disposeront de classes attitrées telles : épéistes, Zéphyr (protecteur), artilleur soigneur, tacticien, gardien lourd ou encore ogre (combattants). Ces classes sont ouvertes à tous vos personnages mais ceux-ci sont directement assignés à l'une d'elles.

Vous pourrez réaliser des attaques encore plus puissantes en mode "Ouroboros". Dans ce mode deux de vos héros fusionnent pour devenir une bête redoutable vous faisant gagner de nouveaux arts pour un temps limité. Ces transformations feront partie intégrante du scénario et sont améliorables via un système de points d'âmes.

Pour en savoir plus vous pouvez visionner le Xenoblade Chronicles 3 Direct ci-dessous ou bien lire les informations officielles dévoilées par Nintendo.