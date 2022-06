Xenoblade Chronicles 3 - Les précommandes de l'édition collector débuteront fin juillet sur la boutique My Nintendo Store

Si les amateurs de RPG attendent impatiemment la sortie de Xenoblade Chronicles 3 sur Nintendo Switch, les collectionneurs quant à eux guettent l'annonce concernant la mise en vente de son édition collector. Pour rappel, cette édition collector sera exclusivement vendue sur la boutique My Nintendo Store accessible via le site officiel de Nintendo, et sera expédiée en deux temps.

Si nous n'avions encore aucune information sur quand il faudrait dégainer la carte bleue pour espérer acquérir cette édition, Nintendo vient de confirmer dans un tweet que les précommandes ouvriront officiellement à la fin du mois de juillet

Contenu de Xenoblade Chronicles 3 - Edition Collector :

Un exemplaire du jeu

Un boîtier SteelBook

Un artbook de 250 pages

Le tout dans une boîte collector