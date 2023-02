Xenoblade Chronicles 3 - L'héroïne Masha est disponible avec la vague n°3 du Pass d'Extension

En attendant la vague 4 du DLC de Xenoblade Chronicles 3 mettant en scène Shulk et Rex adulte des épisodes 1 et 2 de la licence, nous pouvons d'ores et déjà apprécier la vague 3 mise à notre disposition. Pour rappel, cette nouvelle vague va vous permettre de découvrir le personnage de Masha qui viendra gonfler les rangs de votre équipe après avoir réussi les quêtes qui lui sont dédiées. Son arrivée signe également la mise en place d'un nouveau système de création d'objets, ainsi qu'un nouveau mode de jeu prenant la forme d'un roguelike en vous poussant à enchaîner des combats avec 1 héros au départ.

Contenu de la vague n°3 Nouvelle héroïne : Masha – Terminez sa quête pour l'ajouter à votre équipe et débloquer une nouvelle classe !

Nouveau défi de l'arène : le Grand défi de l'archisage – Commencez avec un seul personnage et développez votre équipe après chaque victoire !

Production d'accessoires : après avoir ajouté Masha à votre équipe, vous pourrez fabriquer de nouveaux accessoires en utilisant les cristaux gagnés en participant au Grand défi de l'archisage

Nouvelles tenues