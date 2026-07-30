Xenoblade Chronicles 2 – Nintendo Switch 2 Edition débarque ce jeudi

La saga Xenoblade Chronicles est sur le point de s’offrir la mise à niveau la plus pertinente de ces dernières années avec la sortie ce 30 juillet de Xenoblade Chronicles 2 – Nintendo Switch 2 Edition. Si le titre n’avait pas à rougir sur bien des points, ce sont bien les performances techniques qui étaient à la traine, notamment en mode portable. Nous vous laissons découvrir le dernier trailer en date du jeu ci-dessous. Pour rappel, le 30 juillet les joueurs pourront profiter de la version numérique du jeu, ou du patch de mise à niveau pour ceux qui ont déjà la version Switch. Ceux qui souhaitent la version physique devront de leur côté attendre le 1er octobre 2026 .

Dans Xenoblade Chronicles 2 – Nintendo Switch 2 Edition, les terres d’Alrest et leur océan de nuages infini n’ont jamais été aussi magnifiques. Les joueurs pourront découvrir un RPG gigantesque et vivre l’histoire de Rex et Pyra en quête du berceau de l’humanité tout en profitant d’une fréquence d’images améliorée à 60 ips et d’une définition 4K en mode TV, et de 60 ips et 1080p en mode portable.

La version Nintendo Switch 2 du jeu propose un contenu exclusif à la Nintendo Switch 2 Edition, dont une Lame rare, MOMO, ainsi qu’une nouvelle quête qui lui est dédiée. De plus, il est désormais possible de contrôler directement des Lames dans un nouveau mode d’action appelé Assaut mercenaire. Par ailleurs, la version Nintendo Switch 2 Edition comprend des designs d’équipement exclusifs qui vous permettront de personnaliser les looks de Pyra et Mythra.

Les ajouts exclusifs à la Nintendo Switch 2 Edition sont également disponibles dans une mise à niveau pour les joueurs qui possèdent déjà Xenoblade Chronicles 2 sur Nintendo Switch.

En outre, une mise à jour logicielle gratuite pour la version physique de Xenoblade Chronicles 2: Torna – The Golden Country sortira le 30 juillet pour ajouter la prise en charge de la définition 4K et du 60 ips en mode TV, ainsi que du 1080p et du 60 ips en mode portable sur Nintendo Switch 2. En achetant la mise à niveau Xenoblade Chronicles 2 – Nintendo Switch 2 Edition, les joueurs qui possèdent Torna - The Golden Country dans le pass d’extension pour Xenoblade Chronicles 2 pourront y jouer en 4K à 60 ips en mode TV et en 1080p à 60 ips en mode portable.

La saga Xenoblade Chronicles se poursuivra sur Nintendo Switch 2 avec la sortie, le 3 décembre, de Xenoblade Chronicles 3 – Nintendo Switch 2 Edition qui proposera des graphismes améliorés ainsi que du contenu inédit. L’immense RPG culte Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition est déjà disponible sur le Nintendo eShop, et sa version physique sortira le 30 juillet.