XEL - Un nouveau Zelda-Like orienté Sci-Fi annoncé sur Nintendo Switch

Présenté par ses créateurs comme un Zelda-Like se déroulant dans un univers de Science-Fiction, XEL vient d'être révélé aux joueurs ce jour par Tiny Roar et Assemble Entertainment. Attendu pour 2022 sur PC et consoles, Nintendo Switch incluse, nous vous proposons de découvrir les premières illustrations du jeu ci-dessous, accompagné d'un communiqué officiel ainsi que d'un premier trailer.

Découvrez le sombre passé de XEL

XEL est un jeu d'action-aventure en 3D dans un cadre de science-fiction fantastique. Vous incarnez Reid, naufragé sur le monde étrange de XEL. Sans aucun souvenir de son ancienne vie, c'est à vous de démêler son passé et son lien avec XEL. Préparez votre épée et votre bouclier pour explorer le monde de XEL et plongez dans d'imposants donjons à la Zelda, pleins de menaces imprévues et d'énigmes difficiles. Tout au long de votre voyage, vous vous ferez de nouveaux amis et ennemis, apprendrez de nouveaux mouvements, trouverez de nouveaux gadgets et serez capable de sauter à travers le temps et l'espace. Au fur et à mesure que Reid s'enfonce dans les mystères qui entourent XEL, elle découvre un cycle sans fin de périls. Sera-t-elle capable de s'en libérer et que faudra-t-il faire ?

Caractéristiques :

Un jeu d'action-aventure en 3D à travers l'espace et le temps.

Explorez le monde mystérieux de XEL et découvrez son sombre passé.

Un univers dynamique et des donjons stimulants de type Zelda attendent d'être explorés et maîtrisés.

Aidez Reid à découvrir qui elle est et pourquoi elle a échoué dans cet endroit étrange.

Hachez et tailladez votre chemin à travers les robots-minions et affrontez la faune exotique de XEL.

Résolvez des énigmes liées au temps et utilisez votre arsenal de gadgets pour déverrouiller des chemins secrets.

Un gameplay à l'ancienne et des fonctionnalités à la pointe de la technologie.

Un jeu d'action-aventure classique en 3D avec des changements de caméra dynamiques pour rester au cœur de l'action.

XEL offre un système de combat bien conçu avec différentes attaques, combos, esquives, parades et gadgets. La façon dont vous abordez chaque rencontre dépend de vous.

Améliorez vos armes, votre bouclier et vos gadgets pour botter encore plus le cul et débloquer de nouveaux mouvements et combos puissants.

Récupérez des noyaux pour débloquer des capacités uniques qui vous permettront de sauter dans le temps pour traverser des zones inaccessibles ou affronter des ennemis plus faibles et contourner les règles de l'espace.

Des donjons et des énigmes dignes de Zelda mettent votre intelligence et vos tripes à l'épreuve.

Le monde de XEL vous attend

Découvrez un récit de science-fiction intriguant qui met l'accent sur la narration, le combat et les énigmes.

Rencontrez des personnages mémorables et participez à des dialogues pleins d'esprit et de charme.

Trouvez des quêtes secrètes et des points de repère pour en savoir plus sur l'histoire du jeu.

Découvrez des zones déformées par le temps qui vous permettront de jeter un coup d'œil derrière le rideau qui a mené à la chute de cet endroit étrange.

Interagissez avec votre environnement et engagez-vous activement avec les PNJ.

Une bande-son et des visuels intemporels