XEL dévoile enfin sa date de sortie sur Nintendo Switch

Présenté depuis ses débuts par son développeur comme un Zelda-like se déroulant dans un univers de science-fiction, XEL était dans l'attente de sa date de sortie jusqu'à ce jour. En effet, Assemble Entertainment et le développeur Tiny Roar viennent de dévoiler un tout nouveau trailer du jeu, se concluant sur la fameuse date de sortie, casée au 14 juillet 2022 sur l'eShop de la Nintendo Switch.

Après avoir fait naufrage dans un vaisseau spatial sur le monde étrange de XEL, Reid doit s'aventurer et commencer à rassembler ses souvenirs brisés. Rappelant les RPG top-down de la vieille école, XEL évoque l'esprit nostalgique des titres classiques de Zelda. Véritable projet passionné des développeurs, le monde de XEL fusionne des idées familières avec des mécanismes actualisés, le tout tissé dans un intense mystère de science-fiction. La planète XEL renferme un sinistre secret, et les ténèbres se cachent dans l'espace et le temps. Aidez Reid à résoudre le mystère de son histoire, de peur qu'elle et le monde auquel elle est liée ne soient condamnés.

Les principales caractéristiques de XEL sont les suivantes