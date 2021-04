World's End Club annonce un livestream et une démo sur l'eShop japonais

Nous vous en parlions ici, World's End Club le dernier-né des créateurs de Danganropa attendu sur Nintendo Switch le 28 mai 2021 va s'offrir une démo sur l'eShop et un événement vidéo en live. La démo, pour l'instant réservée aux joueurs japonais et qui sera disponible le 6 mai sur l'eShop japonais, devrait potentiellement arriver chez nous aussi mais pour l'instant rien n'est confirmé.

Par contre, le livestream pourra être suivi via le lien ci-dessous et se tiendra le jeudi 6 mai prochain à 14 heures et nous concernera aussi puisqu'il traitera non seulement de la démo mais aussi du jeu complet. Kazutaka Kodaka, Kotaro Uchikoshi, et Takumi Nakazawa, les créateurs du jeu ont d'ailleurs déjà confirmé leur apparition durant cet événement vidéo, affaire à suivre (ci-dessous) donc.