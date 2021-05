World's End Club : la démo gratuite est disponible sur l'eShop - Il ne pourra en rester qu'un

Développé par Kotaro Uchikoshi et Kazutaka Kodaka, connus pour être les auteurs de Danganronpa et Zero Escape, World's End Club est attendu ce mois-ci sur Nintendo Switch. Il s'agit d'un jeu mêlant la narration, la plateforme et l'action dans lequel 12 personnages se retrouvent coincés dans un étrange parc d'attraction sous la mer, contraints de participer à un jeu mortel... Si jusqu'à présent nous ne savions pas grand chose du jeu, nous pouvons désormais nous en faire une première idée grâce à une démo gratuite à télécharger dès maintenant. Vous pourrez ainsi débuter votre aventure et faire la rencontre des douze personnages... Pour voir de quoi il retourne, retrouvez notre vidéo de la démo ci-dessous et sinon, rendez-vous dans nos news précédentes.

Pour World's End Club est attendu sur Nintendo Switch pour le 28 mai 2021 .