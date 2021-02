World's End Club - Le dernier jeu des créateurs de Danganronpa arrive sur Nintendo Switch

Nouveau projet issu de l'imagination des créateurs de Danganronpa et Zero Espace, World's End Club vient de se dévoiler sur Nintendo Switch à l'occasion du Nintendo Direct du 17 février 2021. Proposant un voyage de 12 personnage au sein d'un monde désert, le jeu se présente comme un titre à défilement horizontale mêlant narration et phases d'action. Si nous n'avons pour le moment pas énormément d'informations sur la nature exacte du titre, nous vous laissons découvrir ci-dessous son trailer de présentation. World's End Club est attendu sur Nintendo Switch pour le 28 mai 2021 .

Les créateurs des séries cultes Danganronpa et Zero Escape vous invitent à vous battre... pour votre survie ! Vous et les 11 autres membres de votre groupe, le « Club des battants », allez embarquer pour un voyage captivant à travers le Japon et découvrir une aventure mêlant action à défilement horizontal et narration pleine de suspens. Sur votre chemin pour rentrer à Tokyo, vous alternerez entre les phases en solo et en groupe pour triompher des défis et des monstres qui se dresseront face à vous. World's End Club sera disponible le 28 mai sur Nintendo Switch.