World of Demons : la cinquième annonce de PlatinumGames dans un style proche de celui d'Okami est une exclusivité Apple Arcade

Souvenez-vous, il y a un an, PlatinumGames mettait en ligne un mystérieux site nommé 4, nous promettant de découvrir 4 nouveaux projets plus un cinquième en "bonus surprise" (logique.) Au fil des mois, on a ainsi découvert The Wonderful 101 : Remastered (voir ICI) le Project GG (voir ICI) un nouveau studio à Tokyo (voir ICI) et enfin un nouveau jeu incroyable nommé Sol Cresta (voir ICI) Ce dernier titre sera d'ailleurs présenté d'abord comme un poisson d'avril avant de devenir, un an plus tard , un vrai jeu (voir là) ! Il faut dire que comme poisson d'avril, on avait déjà vu mieux... Restait alors à découvrir le cinquième projet "bonus" qui jusqu'à présent restait aussi mystérieux qu'excitant...

Le mystère est désormais levé puisque le cinquième projet est non seulement dévoilé mais aussi disponible. Il s'agit de World of Demons, une exclusivité Apple Arcade dont le style inspiré des estampes japonaises rappelle furieusement Okami. Auto-publié (comme The Wonderful 101 : Remastered) World of Demons est aussi le premier jeu mobile de PlatinumGames; un jeu qui, il faut le préciser, était déjà connu puisqu'il avait été annoncé en 2018 par la société DeNA en tant que jeu mobile gratuit. PlatinumGames a donc repris le projet et recommencé son développement depuis le début. A l'arrivée, World of Demons semble hyper rythmé et il est visuellement magnifique nous replongeant immédiatement dans le Japon médiéval avec ses légendes et ses Yo-Kaï.

Seule petit "souci", World of Demons est une exclusivité Apple Arcade et donc, on ne verra pas le jeu de sitôt sur Nintendo Switch. On devra se consoler avec Sol Cresta- le fameux vrai-faux poisson d'avril. Pour en savoir plus, retrouvez la présentation du jeu ci-dessous ou rendez-vous sur IGN qui y consacre un dossier.

Le développeur japonais primé PlatinumGames propose un nouveau titre d'action de combat exaltant, World of Demons. Connu pour son action sur console et ses jeux PC, notamment NieR: Automata et la série à succès Bayonetta, PlatinumGames propulse les joueurs dans un monde fantastique rempli de yokai - une classe de monstres surnaturels et d'esprits du folklore japonais. Les joueurs assumeront le rôle d'un samouraï à la tête d'une armée de serviteurs yokai alors qu'ils se lancent dans une mission contre le mal. Le jeu se déroule dans un bel environnement inspiré des œuvres d'art japonaises traditionnelles avec de superbes scènes tirées de gravures sur bois ukiyo-e. En chemin, ils rencontreront des alliés samouraïs et une ménagerie de yokai, chacun avec ses propres techniques et possibilités de combo. Les joueurs élargiront leur arsenal de capacités pour vaincre tous les ennemis qui se dressent devant eux, affrontant finalement le redoutable Shuten Doji, le seigneur de tous les oni. Aiguisez votre acier alors que ce conte de samouraï est sur le point de commencer.

Source : Platinumgames