Platinum4 : PlatinumGames ouvre un mystérieux site avec le chiffre 4

Logiquement à en croire certains, PlatinumGames aurait du lancer la campagne de financement participatif pour porter The Wonderful 101 sur Nintendo Switch et PS4- voir ici... Mais, pour le moment, PlatinumGames surprend en ouvrant un mystérieux site nommé Platinum4 sur lequel apparaît uniquement l'image d'un grand 4 sur fond gris, à peine déformée par des interférences comme une vieille télévision à tube cathodique. Alors que nous réserve PG ? Un nouvelle IP ? Une suite ou un remake ? Une version au rabais de killer7 nommée Killer4 ? Ou encore l'adaptation en jeu vidéo de La Quatrième Dimension ? A moins que ce ne soit le retour de quatre classiques du studio ? A ce stade, tout est possible! Alors, encore un peu de patience et on devrait y voir plus clair...

En attendant, n'hésitez pas à faire vos pronostics dans les commentaires.

Source : Platinumgames