Wonder Boy Returns Remix - Le remaster du jeu original s'offre une version physique sur Nintendo Switch

En ce moment il faut avouer qu'il y a de quoi avoir mal au crâne concernant la licence Wonder Boy. Après Wonder Boy Collection, et Wonder Boy Anniversary Collection, qui sont des compilations de 4 et 6 titres de la saga, nous venons d'apprendre que le remaster du premier opus de la licence dénommé Wonder Boy (mais aussi Super Wonder Boy), sorti sur l'eShop en 2019, va avoir le droit à une version physique en 2022. Mais attention, le remaster de ce premier épisode se nomme Wonder Boy Returns Remix.

Si je ne vous ai pas encore perdu, sachez que cette version physique sera disponible au prix de 29,99€ exclusivement sur le site de Strictly Limited Games à partir du 20 mars 2022 . Et si une simple édition physique ne vous suffit pas, sachez qu'une édition collector sera également de la partie au prix de 54,99€.