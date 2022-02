Wonder Boy Collection confirmé sur Nintendo Switch

Il avait fuité en début de semaine sur les listings de la marketplace amazon, mais c'est désormais confirmé, Wonder Boy Collection est bel et bien une réalité. Compilation de 4 titres de la licence culte des années 80-90, Wonder Boy aura donc le droit à une sortie physique sur PS4 et Nintendo Switch dans les prochains mois. En attendant sa date de sortie, nous vous laissons découvrir ci-dessous la jaquette du jeu ainsi que son trailer dédié.

Tout au long des années 1980 et 1990, les aventures de Wonder Boy ont ravi les joueurs de différentes générations et ont fait de nombreux adeptes dans le monde entier grâce à leur mélange éblouissant de plates-formes énergiques et de jeux de rôles d'action. Depuis son premier lancement, Wonder Boy a connu de nombreuses suites et remakes du jeu original. Cependant, les jeux Wonder Boy n'ont connu qu'une sortie très limitée en Occident sur du matériel de jeu moderne - jusqu'à aujourd'hui ! Pour célébrer l'héritage de cette série de jeux emblématiques, nous créons une collection soigneusement sélectionnée de titres essentiels de la série Wonder Boy, précisément portés sur les consoles de salon actuelles et comprenant des fonctionnalités étendues !

Avec la collection Wonder Boy (Nintendo Switch/PS4), les fans de Wonder Boy obtiennent un total de quatre jeux de l'une des séries les plus influentes du passé du jeu vidéo. Disponible en boîte et en version numérique ! Comprenant :

Wonder Boy (1986)

Aidez Wonder Boy à sauver sa petite amie Tina, qui a été capturée par le méchant Roi. Guidez-le soigneusement à travers différentes zones et combattez les ennemis sournois qui vous attendent dans votre quête. Utilisez une variété d'objets qui aident Boy dans son aventure. Affrontez le Roi maléfique dans diverses batailles pour atteindre votre objectif et sauver Tina !

Wonder Boy au pays des monstres (1987)

Des années après les aventures de Wonder Boy, la belle paix de Wonder Land a été détruite une fois de plus par l'invasion d'un dragon et de ses monstres maléfiques, transformant Wonder Land en Monster Land. Aidez Book à combattre les monstres, à vaincre le dragon et à restaurer la paix pour le pays et ses habitants. Au cours de votre voyage, vous pouvez collecter des équipements et des sorts magiques pour vous aider dans vos batailles. Mais attention, chaque tour est limité dans le temps, alors il faut être rapide !

Wonder Boy dans Monster World (1991)

Guidez le jeune aventurier Shion et aidez-le dans sa quête pour vaincre le maléfique BioMeka et son armée de monstres qui menacent le pays. Cependant, Shion n'est pas seul ! Accompagné des 4 esprits Priscilla, Hotta, Shabo et Lotta, il explore les différentes régions de Monster Land. Collectez de l'argent, des armes, des armures et des sorts magiques pour devenir plus fort et vaincre le mal !

Monster World IV (1994)

La jeune fille nommée Asha part en mission pour sauver les quatre esprits qui ont été capturés par les sorciers maléfiques. Avec l'aide de Pepelogoo, le fidèle compagnon d'Asha, ils surmontent tous les obstacles et se frayent un chemin parmi les différents ennemis !