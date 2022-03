Wonder Boy Anniversary Collection - La compilation rétro ultime de la licence en exclusivité chez Strictly Limited Games

Alors que nous apprenions il y a quelques jours la sortie de Wonder Boy Collection sur Nintendo Switch, le distributeur Strictly Limited Games vient de dévoiler une version alternative avec encore plus de contenu, sobrement intitulée Wonder Boy Anniversary Collection. Cette compilation alternative proposera ainsi deux titres en plus : Wonder Boy III : Monster Lair et Wonder Boy : The Dragon's Trap, le tout servi dans un large choix de versions propres à chaque supports de l'époque.

Aperçu des différents titres et versions contenus dans cette éditio collector

Pour l'occasion, cette compilation sortira en version physique standard, et aura également le droit à deux éditions collector en exclusivité sur la boutique de Strictly Limited Games. Les précommandes ouvriront officiellement le 6 mars 2022 .

Collector's Edition - 3000 unités sur Nintendo Switch, vendues à 99,99€.

Superbe boîte de l'édition Collector

Diorama en acrylique de Wonder Boy

Bande sonore Best Of

Magnifique artbook

Jeu de cartes

Album de pièces de monnaie collector

... et bien plus encore !

Ultra Collector's Edition - 999 unités sur Nintendo Switch, vendues à 149,99€.