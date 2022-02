Will You Snail? Un platformer déjanté s'annonce sur Nintendo Switch

Si vous étiez en manque de platformer en défilement latéral 2D vous proposant à la fois une esthétique travaillée au style néons et du challenge à perdre la tête, Will You Snail? est probablement fait pour vous plaire. Dans ce jeu vous devrez venir à bout des niveaux mais aussi à bout d'une Intelligence Artificielle créée pour prédire vos mouvements et ainsi vous faire échouer dans votre quête de vérité. En effet, Will You Snail vous proposera aussi une histoire riche en rebondissements et de réflexions sur l'Intelligence Artificielle.

Wil You Snail? débarquera sur Nintendo Switch cette année sans plus de précisions quant à sa fenêtre de sortie. Des informations supplémentaires sur le jeu devraient arriver dans les semaines à venir au vu de la proximité du créateur du jeu, Jonas Tyroller, fait preuve.

Jeu de plateformes de précision au rythme rapide. Une IA qui engendre des pièges. Des lignes vocales arrogantes. Des combats. Des puzzles. Des escargots. Des licornes. Une histoire sur l'intelligence artificielle et un sombre secret à découvrir.







L'IA maléfique appelée le Poulpe tente d'anticiper tes déplacements quelques secondes à l'avance et utilise ces informations pour t'empêcher d'atteindre la fin du niveau. Remporteras-tu cette bataille intellectuelle ou le Poulpe trouvera-t-il une raison de plus de se moquer de toi ?







De nombreux niveaux de Will You Snail sont relativement vides par défaut. Le défi vient des interactions avec l'IA maléfique. Tu peux modifier la difficulté à tout moment ou laisser le jeu choisir le degré de difficulté le plus adapté pour toi.







Résous des énigmes faciles pour te calmer après l'action. Il y en a certaines plus difficiles que d'autres, mais presque toutes les énigmes de Will You Snail sont totalement facultatives et peuvent être ignorées si tu le souhaites.







Trouve des secrets, collecte des indices et essaie de reconstituer l'endroit où tu te trouves et le cours des événements. Will You Snail raconte une histoire plutôt folle sur l'intelligence artificielle, la théorie de la simulation et l'avenir de l'humanité.







Il est dans mon intérêt de m'assurer que ta décision d'acheter ce jeu soit concluante, car je veux recevoir des commentaires aussi positifs que possible. Consulte les instructions ci-dessous pour savoir si ce jeu est adapté pour toi...



Combien des 10 points suivants apprécies-tu ?



Jeux de plateformes

IA antagoniste maléfique avec un doublage stupide

Action basée sur les réflexes

Défis réels

Un jeu court mais condensé

Histoire immersive

Gameplay varié (action, puzzles, courses, combats, etc.)

Chasse secrète

Narration non linéaire

Simulations, IA et mystères de l'univers



Si tu apprécies entre 8 et 10 points :

Je pense que tu vas adorer ce jeu. C'est évident.



Si tu apprécies entre 5 et 7 points :

Je me sens très confiant en te recommandant ce jeu. Il est tout à fait personnalisable et tu peux te concentrer sur les aspects que tu aimes le plus. Les puzzles peuvent être ignorés, la difficulté peut être ajustée, il existe un mode d'exploration qui déverrouille instantanément tous les niveaux si tu veux simplement faire de l'exploration, etc. Je pense que tu passeras un très bon moment.



Si tu apprécies entre 3 et 4 points :

Hum. Malheureusement, je ne suis pas tout à fait sûr que tu puisses apprécier mon jeu. Attends peut-être une bonne réduction si tu veux vraiment l'essayer.



Si tu apprécies entre 0 et 2 points :

Je regrette, mais ce jeu n'est pas du tout fait pour toi.









Je tiens à vous remercier tous pour le soutien que vous avez apporté à ce projet, en particulier ma communauté YouTube qui m'a beaucoup aidé pour les tests, la traduction et la motivation. C'est le premier jeu commercial que je publie moi-même, c'est pourquoi votre soutien a tant de valeur à mes yeux. Merci d'avoir rendu ce jeu possible !