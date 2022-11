Will You Snail? s'offre une version physique sur Nintendo Switch en partenariat avec Super Rare Games

Super Rare Games continue sa quête de portage en version physique de titres jusque là proposés uniquement au format dématérialisé sur Nintendo Switch avec son nouveau partenariat signé avec Jonas Tyroller et No Gravity Games. Le fruit de cette alliance signe ainsi l'arrivée du jeu de plateforme Will You Snail? en version physique dès le 10 novembre 2022 à 19h heure française sur la boutique en ligne de Super Rare Games.

Proposé pour un peu moins de 40€, cette version physique sera limitée à 4000 exemplaires dans le monde, et proposera un boîtier avec une illustration intérieure, un set de cartes à collectionner, ainsi qu'un mini livret. Si vous ne connaissez pas encore le jeu Will You Snail?, nous vous laissons visionner le trailer ci-dessous.

Will You Snail est un jeu de plateforme à l'action effrénée offrant une expérience solo unique : un mélange de combats, d'énigmes et d'humour dans un univers néon pour une aventure des plus exigeantes.

CARACTÉRISTIQUES :

ESQUIVEZ LES PIÈGES DE L'IA ! Squid, l'IA maléfique essaie d'anticiper vos mouvements de quelques secondes afin de vous empêcher d'atteindre la fin du niveau. Remporterez-vous ce combat intellectuel ou vous ferez-vous encore ridiculiser par l'IA ?

SURPASSEZ L'IA ! Les niveaux vous sembleront d'abord sans danger, mais plus vous en traverserez, plus l'IA en saura sur vous et pourra utiliser ses connaissances contre vous. Vous pourrez changer la difficulté à tout moment ou laisser le jeu choisir celle qui vous conviendra le mieux.

RÉSOLVEZ DES ÉNIGMES OPTIONNELLES ! Essayez-vous à des énigmes plus simples pour laisser retomber la frénésie de l'action. Vous en trouverez également de plus difficiles, mais toutes les énigmes de Will You Snail seront optionnelles.

DÉCOUVREZ LA VÉRITÉ ! Trouvez des secrets, rassemblez des indices et tentez de comprendre où vous êtes et ce qu'il s'est passé. Will You Snail renferme une folle histoire abordant l'intelligence artificielle, la théorie de la simulation et l'avenir de l'humanité et c'est à vous d'en découvrir les tenants et aboutissants.

Explorez, sautez, mourez, recommencez et apprenez sur le bout des doigts tous les niveaux de ce jeu de plateforme. Énigmes, secrets, histoire à embranchements sur les mystères de l'univers, doublages loufoques et niveaux ingénieux, le tout dans ce jeu court, mais dense qui prendra un malin plaisir à briser le quatrième mur ! Un défi de taille ! Tout cela vous attend dans :

Will You Snail?

LANGUES : grâce à notre formidable communauté, le jeu est disponible dans de nombreuses langues, dont : magyar, finnois, serbe, polonais, catalan, estonien, turc, bulgare, norvégien.