Will You Snail, l'escargot bondissant se lance sur Nintendo Switch

L'escargot en duel avec une IA maléfique Will You Snail? débarque sur Nintendo Switch déballant au passage sa bande-annonce de lancement. Le titre développé par Jonas Tyroller s'était annoncé il y a peu pour une sortie le 9 mars dernier , il est à présent disponible à l'achat sur l'eShop pour 12,74 euros, au lieu de son tarif définitif de 14,99 euros, le jeu dispose d'un rabais temporaire de 15 % jusqu'au 8 avril prochain .

Dans Will You Snail? vous devrez incarner un escargot et venir à bout, en bondissant de plateformes en plateformes, d'une série de niveaux tout en étant aux prises avec une IA qui prédit vos actions et fera tout pour vous faire échouer. Si vous aimez les néons, la plateforme de précision et les histoires d'Intelligence Artificielle maléfique, ce jeu est peut-être fait pour vous.

Will You Snail est un jeu de plateforme à l'action effrénée offrant une expérience solo unique : un mélange de combats, d'énigmes et d'humour dans un univers néon pour une aventure des plus exigeantes.

CARACTÉRISTIQUES :

ESQUIVEZ LES PIÈGES DE L'IA ! Squid, l'IA maléfique essaie d'anticiper vos mouvements de quelques secondes afin de vous empêcher d'atteindre la fin du niveau. Remporterez-vous ce combat intellectuel ou vous ferez-vous encore ridiculiser par l'IA ?

SURPASSEZ L'IA ! Les niveaux vous sembleront d'abord sans danger, mais plus vous en traverserez, plus l'IA en saura sur vous et pourra utiliser ses connaissances contre vous. Vous pourrez changer la difficulté à tout moment ou laisser le jeu choisir celle qui vous conviendra le mieux.

RÉSOLVEZ DES ÉNIGMES OPTIONNELLES ! Essayez-vous à des énigmes plus simples pour laisser retomber la frénésie de l'action. Vous en trouverez également de plus difficiles, mais toutes les énigmes de Will You Snail seront optionnelles.

DÉCOUVREZ LA VÉRITÉ ! Trouvez des secrets, rassemblez des indices et tentez de comprendre où vous êtes et ce qu'il s'est passé. Will You Snail renferme une folle histoire abordant l'intelligence artificielle, la théorie de la simulation et l'avenir de l'humanité et c'est à vous d'en découvrir les tenants et aboutissants.

Explorez, sautez, mourez, recommencez et apprenez sur le bout des doigts tous les niveaux de ce jeu de plateforme. Énigmes, secrets, histoire à embranchements sur les mystères de l'univers, doublages loufoques et niveaux ingénieux, le tout dans ce jeu court, mais dense qui prendra un malin plaisir à briser le quatrième mur ! Un défi de taille ! Tout cela vous attend dans :

Will You Snail?

LANGUES : grâce à notre formidable communauté, le jeu est disponible dans de nombreuses langues, dont : magyar, finnois, serbe, polonais, catalan, estonien, turc, bulgare, norvégien.