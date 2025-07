WILD HEARTS S - La chasse est ouverte sur Nintendo Switch 2

En attendant le retour de la licence Monster Hunter sur Nintendo Switch 2, KOEI TECMO Europe et le développeur Omega Force invitent tous les aspirants chasseurs à découvrir WILD HEARTS S, désormais disponible ene exclusivité sur Nintendo Switch 2. Pour les personnes encore hésitantes, une démo gratuite est également disponible sur l'eShop, jouable en solo ou en coopération avec jusqu’à trois autres joueurs.

Dans WILD HEARTS S, les joueurs doivent masteriser une technologie ancestrale appellée « Karakuri » (automates) afin de traquer des bêtes géantes dans un monde de fantasy inspiré du Japon féodal. Les aspirants chasseurs pourront fabriquer et combiner une grande variété de « Karakuri » pour créer divers objets, tels que des lames perce-bêtes, des boucliers ou des pièges. Pour les aider dans leur chasse, les fans pourront également créer et utiliser une variété d’équipement, allant d’armes communes, telles que le « Nodachi » et l’arc, à des armes plus uniques, telles que le « Karakuri Katana » et le « Bladed Wagasa », chacune possédant ses propres caractéristiques. Maniant lave en fusion, blizzard ou miasme, les bêtes géantes imprégnées de la nature rôdant sur les terres d’Azuma poseront de redoutables défis aux joueurs qui devront utiliser les matériaux récoltés lors de leurs chasses pour fabriquer de nouvelles armes plus puissantes s’ils veulent avoir une chance de survivre.