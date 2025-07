WILD HEARTS S s'offre une démo sur Nintendo Switch 2

Avis aux chasseurs en herbe, KOEI TECMO Europe et le développeur Omega viennent d'annoncer la mise à disposition d'une démo de WILD HEARTS S pour les joueurs sur Nintendo Switch 2. L'occasion idéale d'explorer les terres d'Azuma et de découvrir les premiers niveaux en solo ou jusqu'à 4 joueurs en local ou en ligne. Pour rappel, WILD HEARTS S sera disponible sur Nintendo Switch 2 à partir du 28 juillet 2025 en dématérialisé, et en version physique via une gamekey.

Dans la démo disponible, les joueurs peuvent découvrir le début du jeu, allant du prologue jusqu’au « Minato ». Qu’ils décident d’explorer les terres d’Azuma seuls ou en meute jusqu’à quatre joueurs, les aspirants chasseurs affronteront de redoutables bêtes géantes imprégnées de la nature, telles que le « Queue-de-rage », le « Sève-perfide », ou le formidable « Corne-royale », un sanglier géant aux dents semblables à des troncs. Les joueurs devront faire preuve d’ingéniosité en fabriquant et assemblant divers « karakuri » (automates) afin de modeler le terrain de chasse et de s’armer face a ces créatures géantes. Apres avoir complété la démo, les joueurs pourront transférer leurs données sauvegardées vers le jeu complet afin de poursuivre la chasse. Dans WILD HEARTS S, les joueurs doivent masteriser une technologie ancestrale appellée « Karakuri » afin de traquer des bêtes géantes dans un monde de fantasy inspiré du Japon féodal. Les joueurs pourront combiner ces « Karakuri » pour en créer de bien plus puissants ou fabriquer une variété d’équipement et d’armes pour traquer et abattre les bêtes rôdant sur les terres d’Azuma. Maniant lave en fusion, blizzard ou miasme, ces bêtes géantes imprégnées de la nature poseront de redoutables défis aux joueurs qui devront utiliser les matériaux récoltés lors de leurs chasses pour fabriquer de nouvelles armes plus puissantes s’ils veulent avoir une chance de survivre.

Source : Nintendo