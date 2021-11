Wii U : pour ses 9 ans, la Wii U reçoit une ultime exclusivité

Comme le temps passe vite ! La Nintendo Wii U fête ce mois-ci ses neuf ans . La console aux deux écrans qui fait aujourd'hui figure de brouillon de la Wii U n'a pas eu le succès escompté notamment à cause de problèmes de conception mais aussi de plusieurs erreurs stratégiques et d'un mauvais positionnement. Il n'empêche qu'aujourd'hui encore, la Wii U a toujours des fans qui reprochent à Nintendo de l'avoir trop rapidement sacrifié en annonçant la Nintendo Switch (alors nommée NX) seulement deux ans et demi après sa sortie...

Evidemment, depuis la sortie de la Nintendo Switch, il ne se passe plus grand chose sur la Wii U. Pourtant la console a encore quelques arguments en sa faveur dont quelques exclusivités (comme Nintendo Land par exemple), la possibilité de jouer à d'anciens jeux ou même tout simplement sa rétrocompatibilité avec le catalogue de la Wii (voir notre article spécial.) La Wii U a même droit a quelques sorties de nouveaux jeux, par-ci par là... , Ultra Dolphin Revolution un développeur indépendant continue d'ailleurs de soutenir la console au GamePad en lui réservant ses jeux. Sinister Assistant, Hoppy Birthday ou encore Space Hunted sont quelques-uns des titres que le studio a publié ces dernières années sur Wii U. Et ce n'est pas fini- ou, presque. En effet, Ultra Dolphin Revolution vient d'annoncer que pour les 9 ans de la Wii U, le studio allait son sortir son neuvième et dernier jeu sur Wii U qui sera sans doute l'ultime jeu à sortir sur l'eShop européen et US de la Wii U.

Nommé Captain U, ce jeu de plateforme 2D se présente comme un hommage à la console au GamePad de Nintendo avec des références. Sur Facebook, le présente ainsi :

Joyeux 9e anniversaire à la console la plus sous-estimée, la Wii U ! Pour célébrer le 9ème anniversaire de la console, nous annonçons notre 9ème et dernier jeu Wii U (et très probablement LE dernier jeu Wii u numérique pour l'Amérique du Nord et l'Europe). Nous sommes fiers de vous présenter Captain U. Captain U est une plateforme 2D classique avec quelques rebondissements et beaucoup d'hommages. Le jeu lui-même est une parodie affectueuse et une célébration de nos jeux Wii U et de nos fans.

Pour plus de détails retrouvez ci-dessous une présentation de Captain U et quelques captures d'écran. Captain U est attendu en décembre 2021 sur l'eShop US et Européen de la Wii U au prix de 2,99$/2,99€ . Alors allez-vous ressortir votre Wii U pour jouer à Captain U ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaires.

Bienvenue dans ce nouvel univers pourtant familier. Vous êtes connu sous le nom de Captain U et vous êtes ici pour localiser la princesse disparue ! Équipé de l'arme légendaire de cet univers, le PowerPad, vous utiliserez vos pouvoirs uniques pour trouver la princesse et sauver l'univers ! Caractéristiques :

- Aventure à travers 9 niveaux stimulants !

- Explorez des zones familières avec une nouvelle tournure !

- Utilisez vos nouveaux pouvoirs PowerPad pour créer ou déplacer des plates-formes ou vaincre des ennemis !

- Jouez sur grand ou petit écran. Basculez entre les écrans pendant le jeu !

- Essayez d'obtenir le meilleur score possible !

