Whisker Waters - Le RPG de pêche est disponible sur Nintendo Switch

Le développeur Underbite et Maximum Entertainment vous invitent à vivre une nouvelle aventure relaxante sur Nintendo Switch et supports concurrents avec la sortie ce jour de Whisker Waters. Se présentant comme un RPG basé sur la pêche, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer de lancement.

Whisker Waters se distingue des autres RPG par son approche unique et créative du thème de la pêche. Les joueurs utiliseront une multitude d'outils et de techniques de pêche, avec pour but d'explorer le monde semi-ouvert du jeu, de terminer des quêtes et d'attraper un large éventail de poissons différents. Chaque poisson possède son comportement propre, pour une expérience de pêche plus stimulante et plus gratifiante que jamais !

RÉVÉLEZ VOS TALENTS POUR LA PÊCHE

Whisker Waters met la pêche en vedette comme aucun autre jeu ! Utilisez de super outils de pêche pour découvrir et attraper toutes sortes de poissons uniques. Chacun a ses propres tours, de façon à ce que l'expérience soit aussi passionnante que gratifiante !

FACILE À JOUER, DIFFICILE À MAÎTRISER

Ce jeu a de quoi satisfaire les pros de la pêche tout comme les débutants. Alors, laissez tomber vos épées et apprenez à relever des défis au moyen d'astucieuses techniques de pêches !

AIDEZ LES AUTRES ET FAITES-VOUS DES AMIS

Dans le monde de Whisker Waters, les chats, les ours et les oiseaux cohabitent en harmonie. Joignez-vous à eux, nouez des amitiés et rendez-leur service. Vous recevrez des récompenses incroyables et de super pièces d'équipement à utiliser au cours de votre aventure !

CRÉEZ VOTRE CHAT PERSONNALISÉ

Créez un personnage de chat bien à vous en choisissant parmi des tonnes de détails sympas, puis impressionnez la galerie avec votre aventurier personnalisé et unique en son genre !

UNE HISTOIRE RICHE POUR CHAQUE RÉGION

À chaque tournant, un nouveau chapitre vous attend. Chaque région est différente et possède son histoire distincte, chacune vous invitant à vous immerger dans un récit d'aventure, de mystère et de camaraderie qui lui est propre. Découvrez ces histoires qui apporteront à votre aventure une part d'enchantement.

Whisker Waters est un incontournable pour les fans de RPG comme pour les amateurs de jeux de pêche. Alors, munissez-vous de votre canne à pêche et embarquez pour une aventure inoubliable dans le monde enchanteur de Whisker Waters !