Lysfanga : The Time Shift Warrior - Le Hack N' Slash tactique est disponible sur Nintendo Switch

Développé par le studio indépendant Sand Door et édité par un studio quelque peu méconnu dénommé Quantic Dream (Heavy Rain, Beyond: Two Souls), Lysfanga : The Time Shift Warrior est désormais disponoble sur Nintendo Switch. Actuellement en promotion au prix de 19,99€ jusqu'au 21 mai 2024, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer du jeu ci-dessous.

Après 500 ans de paix, un nouveau danger menace Antala. Son sort est entre tes mains, Imë, Lysfanga du nouveau Royaume, protectrice de ce monde. Les anciennes cités, autrefois piégées dans le temps, ont été libérées. Des êtres maléfiques s’en sont échappés et mettent en péril la paix du royaume. Mais tu ne te battras pas seule. La déesse du Temps en personne t’a transmis ses pouvoirs temporels. Un don qu’aucun autre Lysfanga n’a possédé avant toi. Tu as donc le pouvoir de remonter le temps durant un combat et de faire intervenir les clones de ton passé pour te venir en aide. Utilise tes pouvoirs pour créer une armée assez nombreuse pour anéantir les hordes de démons, appelées Raxes. Grâce à ton armée de clones du passé, traverse les anciennes cités pour enrichir ton arsenal et maîtriser de nouveaux sortilèges afin de te préparer contre la menace qui t’attend... RASSEMBLEZ UNE ARMÉE DE CLONES Utilisez les pouvoirs divins d’Imë pour remonter le temps de quelques secondes et rassembler les clones de son passé, les « rémanences », pour créer une armée et vaincre vos ennemis. REPOUSSEZ VOS LIMITES Mettez vos connaissances et vos compétences à l’épreuve pour vous surpasser. Maîtrisez toutes les arènes en les rejouant pour battre vos records. Repoussez vos limites en changeant les paramètres de difficulté et en ajoutant des modificateurs de combat pour débloquer des récompenses. PERSONNALISEZ CHAQUE COMBAT Chaque arène peut être jouée de diverses manières. Adaptez votre stratégie et utilisez les outils à votre disposition pour remporter le combat. Votre victoire dépendra de la combinaison de rémanences, sortilèges et armes utilisés. EXPLOREZ LES IMMENSES CITÉS ANCIENNES Les pièges temporels ont été détruits. Les Raxes peuvent à nouveau créer le chaos. Explorez les cités abandonnées du vieux continent autrefois piégées dans le temps et découvrez la vérité sur la résurgence des Raxes.

Source : Nintendo