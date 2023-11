Whisker Waters - Le jeu de pêche / RPG aura le droit à sa version physique sur Nintendo Switch

Dévoilé en septembre dernier par Merge Games et le développeur Underbite, Whisker Waters se présente comme un jeu mêlant RPG et simulation de pêche. Si nous n'avons à l'heure actuelle toujours aucune information sur la date de sortie du titre, nous savons d'ores et déjà qu'il sera disponible sur Nintendo Switch et PS5, et qu'une version physique vient tout juste d'être confirmée.

Pendant de nombreuses années, les ours, les oiseaux et les chats ont vécu en harmonie. Des aventuriers connus sous le nom de Fish Rangers, qui utilisaient la canne à pêche et le moulinet comme outils principaux, servaient leurs communautés et unissaient les habitants des villes.

Dévoilant le conflit et la peste sur les habitants du pays, les Fish Rangers se sont ralliés à la source et ont stoppé la propagation - avec diligence, les Rangers sont restés sur leurs gardes, tandis que les générations s'éteignaient peu à peu dans la légende.

Aujourd'hui, inspiré par les histoires des rangers légendaires, un jeune chaton cherche à créer sa propre histoire.

Explorez un monde dynamique et sain avec un nouveau chapitre passionnant à chaque coin de rue, alors que vous vous apprêtez à développer vos compétences et à maîtriser l'art de la pêche.

Avec des tonnes de poissons différents, d'outils et de techniques à apprendre, reconnectez les 4 régions, réunissez les habitants de la ville et devenez une légende vivante !

Caractéristiques principales :

LIBÉREZ VOS TALENTS DE PÊCHEUR

Contrairement à tous les autres jeux, Whisker Waters fait de la pêche la star du jeu ! Utilisez de superbes outils de pêche pour explorer et attraper toutes sortes de poissons uniques. Chaque poisson a ses propres astuces, ce qui rend la pêche passionnante et gratifiante !

FACILE À JOUER, DIFFICILE À MAÎTRISER

Que vous soyez un pro de la pêche ou que vous débutiez, ce jeu a quelque chose à offrir à tout le monde. Rangez vos épées et apprenez à relever des défis grâce à des techniques de pêche astucieuses !

SE FAIRE DES AMIS ET AIDER LES AUTRES

Dans Whisker Waters, les chats, les ours et les oiseaux vivent en harmonie. Rejoins-les, lie-toi d'amitié avec les habitants et aide-les. Obtenez de superbes récompenses et déverrouillez des équipements cool à utiliser au cours de votre voyage !

CRÉEZ VOTRE CHAT SPÉCIAL

Créez votre personnage de chat unique grâce à des tonnes d'objets sympas. Personnalisez et montrez votre aventurier unique !

DES RÉGIONS PLEINES D'HISTOIRE

À chaque tournant, un nouveau chapitre vous attend. Chaque région est différente et possède sa propre histoire, vous invitant à prendre part à son récit d'aventure, de mystère et de camaraderie. Découvrez ces histoires et laissez leur enchantement faire partie de votre voyage.