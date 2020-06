West of Dead : la mort a du style sur Nintendo Switch

Autre annonce du jour (ou de la nuit) sur Nintendo Switch après GoNNER 2 (ici) et Night Call (là) : West of Dead, un jeu de tir à deux sticks mélangeant action et tactique, toujours chapeauté par Raw Fury. Un jeu très beau visuellement qui vous met dans la peau, ou plutôt dans les os, d'un mort qui a du style et la voix de Ron Perlman (Hellboy, excusez du peu) En attendant d'autres détails, retrouvez la présentation du jeu ci-dessous ainsi qu'un premier trailer.

West of Dead, est attendu le 5 août 2020 sur Nintendo Switch