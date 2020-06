Night Call débarque ce mois-ci sur Xbox One et Nintendo Switch

UN JEU SPLENDIDE DANS LE STYLE DES PLUS GRANDS ROMANS NOIRS : tous les personnages et tous les lieux ont été dessinés à la main avec amour, dans un style en noir et blanc qui crève l'écran, à la manière des plus grands polars.

UNE GALERIE DE PERSONNAGES EXTRÊMEMENT VARIÉS : rencontrez des dizaines personnages originaux, surprenants et réalistes, et partagez leur vie pendant quelques instants. Écoutez-les et aidez-les, tous pourraient avoir des choses à vous offrir.

ENQUÊTE OU PROFIT ? À VOUS DE VOIR : chercherez-vous à gagner de l'argent, ou préférerez-vous perdre une course pour obtenir des informations à la place ? Choisissez vite, le temps presse !

PLUSIEURS AFFAIRES, PLUSIEURS TUEURS : recueillez les indices concernant trois affaires distinctes. Parviendrez-vous à découvrir l'identité des tueurs ? Faites attention, car un suspect coupable dans une affaire peut très bien être totalement innocent dans une autre.

UN JEU NARRATIF NON LINÉAIRE : Les rencontres sont aléatoires. Chaque partie est différente.

MODE BALADE : Parfois, vous avez juste envie de vous balader dans les rues sombres de la ville et de profiter de conversations intéressantes. Ce mode est parfait pour les conducteurs qui cherchent à se détendre et à faire le plein de leur Passidex !