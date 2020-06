GoNNER 2 annoncé pour cette année sur consoles

A la base, GoNNER est un rogue-like très original qui nous vient de Suède, avec des niveaux générés aléatoirement bourré de pièges et des graphismes tout à fait étonnants. Sorti en 2016 sur PC avant d'être porté en 2017 sur Nintendo Switch (voir ici) GoNNER est un des gros succès de la scène indépendante. Pas étonnant d'apprendre aujourd’hui lors de The Guerrilla Collective, qu'une suite se prépare à sortir cette année sur PC, Xbox One, PlayStation 4 et Nintendo Switch.

Le jeu, nommé fort logiquement GoNNER 2 s'annonce tout aussi fou "à en perdre la tête" avec toujours des niveaux non linéaires générés procéduralement, des têtes, des armes et des améliorations à combiner, des boss fights ainsi que des secrets en pagaille. Retrouvez ci-dessous la présentation officielle du jeu ainsi qu'une première vidéo de GoNNER 2 .

GONNER2 ANNONCÉ LORS DE L'ÉVÉNEMENT GUERILLA COLLECTIVE



GONNER2, c’est un jeu de plate-forme d'action désordonné et mignon, généré procéduralement, avec des éléments roguelike qui vous tiendront en haleine.



Ikk, le héros altruiste et inattendu est enfin de retour dans GONNER2, une histoire sur l'étrange amitié entre Ikk et la Mort - mais cette fois, la Mort a besoin de l'aide d'Ikk. Sa tanière a été envahie par une mystérieuse présence et elle a besoin de ce dernier pour la faire tomber.



Ce jeu s’adresse aux curieux, aux courageux et aux gens un peu fantaisistes. Réveillez l'enfant qui sommeille en vous en volant à travers les niveaux, en tirant sur tout ce qui bouge et en effectuant des destructions acrobatiques ridicules. Le tout en découvrant le monde effrayant et chaotique qui vous entoure de ses couleurs éclatantes.



Vous allez rebondir et tirer, encore et encore, mais ce n'est que le début. Chaque fois que vous jouerez, les niveaux seront complètement différents et vous présenteront des défis uniques (et bizarres) à relever et des secrets à découvrir. Des sensations fortes, de l'action et des surprises vous attendent lors de la sortie du jeu dans le courant de l'année. Si vous avez l'impression que tout est possible, GONNER2 va se faire un plaisir de vous le démontrer !



Les fonctionnalités de GONNER2 :

Un shooter d’action/plate-forme intense

Des niveaux générés procéduralement dans un moment étrange et surréaliste

Une structure de niveaux non linéaire

Une multitude de têtes, d’armes et d’améliorations à combiner

Des boss fights

Des mystères et des secrets ! Oui, des tonnes de secrets…

La sortie de GONNER2 est prévue en 2020 sur PC, Xbox One, PlayStation 4 et Nintendo Switch.