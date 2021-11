Wavetale - La nouvelle aventure des papas de Lost in Random débarquera sur consoles en 2022

Nouvelle création de Thunderful Games et des équipes en charge de Lost in Random sorti sur Nintendo Switch en septembre dernier, Wavetale vient tout juste d'être publié en exclusivité temporaire sur Google Stadia. Jeu action/aventure, le titre nous met aux manettes de Sigrid, une jeune fille qui possède la faculté de marcher sur l'eau grâce à l'aide d'une ombre très spéciale. Bien que Wavetale soit une exclusivité Stadia pour le moment, il a également été confirmé que le titre sortirait sur consoles dans le courant de l'année 2022 sans plus de précisions.

En attendant d'avoir les retours de la version Stadia, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.