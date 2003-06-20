Wario World : le hit GameCube de retour dès aujourd'hui sur Nintendo Switch 2
Les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel qui possèdent une Nintendo SWITCH 2 peuvent (re)jouer dès aujourd'hui à un grand jeu de plateforme 3D (méconnu) sorti sur GameCube en 2003. Après The Legend of Zelda : The Wind Waker, Soul Calibur 2, F-Zero GX, Mario Smash Football, Chibi-Robo! et Luigi's Mansion, c'est au tour de Wario World de se rappeler à nos bons souvenirs de gamer.
Et la meilleure nouvelle, c'est que le jeu est disponible dès aujourd'hui sur l'application Nintendo Classics : GameCube ! Cowabunga !
Retrouvez ci-dessous une première vidéo et, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.
Notez que d'autres classiques devraient être ajoutés sur l'application Nintendo Classics - GameCube dans les semaines à venir comme Super Mario Sunshine, Fire Emblem: Path of Radiance ou encore Pokémon XD : Le Souffle des Ténèbres.
Pour rappel, la Nintendo SWITCH 2 est disponible dès à présent. Plus d'infos ICI, avec la liste de tous les jeux et accessoires disponibles au lancement.
LIRE AUSSI : notre test de la NINTENDO SWITCH 2
Pour mémoire, retrouvez ci-dessous les différentes formules d'abonnement du Nintendo Switch Online :
Abonnement Individuel (pour un seul compte)
- Nintendo Switch Online
- 12 mois : 19,99 €
- 3 mois : 7,99 €
- 1 mois : 3,99 €
- NSO + Pack Additionnel
- 12 mois : 39,99€
Abonnement Familial (jusqu'à 8 comptes)
- Nintendo Switch Online
- 12 mois : 34,99 €
- NSO + Pack Additionnel
- 12 mois : 69,99€
Retrouvez toutes les infos, les tarifs et les avantages du Nintendo Switch Online sur le site officiel
