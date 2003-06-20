Wario World : le hit GameCube de retour dès aujourd'hui sur Nintendo Switch 2

Les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel qui possèdent une Nintendo SWITCH 2 peuvent (re)jouer dès aujourd'hui à un grand jeu de plateforme 3D (méconnu) sorti sur GameCube en 2003 . Après The Legend of Zelda : The Wind Waker, Soul Calibur 2, F-Zero GX, Mario Smash Football, Chibi-Robo! et Luigi's Mansion, c'est au tour de Wario World de se rappeler à nos bons souvenirs de gamer.

Et la meilleure nouvelle, c'est que le jeu est disponible dès aujourd'hui sur l'application Nintendo Classics : GameCube ! Cowabunga !

Retrouvez ci-dessous une première vidéo et, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Notez que d'autres classiques devraient être ajoutés sur l'application Nintendo Classics - GameCube dans les semaines à venir comme Super Mario Sunshine, Fire Emblem: Path of Radiance ou encore Pokémon XD : Le Souffle des Ténèbres.

Pour rappel, la Nintendo SWITCH 2 est disponible dès à présent . Plus d'infos ICI, avec la liste de tous les jeux et accessoires disponibles au lancement.

LIRE AUSSI : notre test de la NINTENDO SWITCH 2

__________________________________________

Pour mémoire, retrouvez ci-dessous les différentes formules d'abonnement du Nintendo Switch Online :

Abonnement Individuel (pour un seul compte)

Abonnement Familial (jusqu'à 8 comptes)

Retrouvez toutes les infos, les tarifs et les avantages du Nintendo Switch Online sur le site officiel