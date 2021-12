Warface : Snowstorm est désormais disponible sur Nintendo Switch

L'hiver est là, et pour l'occasion le FPS en ligne free-to-play Warface a préparé un petit événement pour les joueurs. Dénommé Warface : Snowstorm, vous allez pouvoir vous affronter sur de nouvelles cartes dédiées, et recevoir de nouvelles récompenses à utiliser sur le champs de bataille. Disponible sur Nintendo Switch et consoles concurrentes, nous vous laissons découvrir le trailer de l'événement hivernal ainsi que son communiqué.

MY.GAMES annonce aujourd'hui l'arrivée de Snowstorm dans Warface. Cette nouvelle saison propose un nouveau Battle Pass, des cartes pour le nouvel an, ainsi qu'un nouvel agent. Snowstorm est une mise à jour gratuite disponible en téléchargement sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.

Les joueurs vont également avoir l'opportunité de participer à la Fête de l'Hiver sur PC. Ils pourront s'affronter sur les cartes du nouvel an tout au long de cet événement JcJ et recevoir des récompenses additionnelles comme le fusil d'assaut OTs-14 Groza ou encore des armes de la série Crystal.

Un nouveau Battle Pass est désormais disponible et introduit de nouvelles activités quotidiennes qui vont permettre aux joueurs de recevoir de superbes récompenses, dont des armes comme le MC 255 12 Custom, l'АS Val Custom, le H&K UMP Custom ou encore l'AMP DSR-1 Custom. Les séries d'armes Snowstorm et Tundra font également leur apparition.

Plusieurs cartes se parent également de décorations de Noël à l'occasion de l'arrivée de la mise à jour Snowstorm. Hangar, District 4 et Oil Depot n'attendent que d'être redécouvertes par les joueurs.

De nouveaux contrats ont par ailleurs été ajoutés à Warface et vont permettre aux joueurs de débloquer des accessoires du nouvel an, des succès, ainsi que diverses armes. Un nouvel agent appelé Lotus est également disponible et dispose d'une apparence unique ainsi que d'un équipement thématique.

Warface est un jeu de tir à la première personne qui rassemble plus de 120 millions de joueurs inscrits. Il est disponible en téléchargement gratuit sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Warface est développé et édité par MY.GAMES.