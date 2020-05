Warface - Le mode Battle Royale disponible sur Nintendo Switch

Warface est sorti un peu à la surprise générale il y a quelques semaines sur Nintendo Switch et le succès et bien au rendez-vous comme l'a annoncé il y a peu son éditeur. Il faut dire que ce FPS est un free to play de bonne qualité qui permet de passer de bons moments même si malheureusement, il fut amputé du mode Battle Royale qui devient la norme pour ce type de jeu.

Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour que My.Games corrige ce petit oublie et annonce que le Battle Royale est désormais disponible pour les joueurs Nintendo Switch. Il vous suffit pour cela de mettre à jour le jeu. Vous aurez alors la possibilité de jouer seul ou en équipe sur des cartes pouvant accueillir jusqu'à 32 joueurs en simultané. On ne peut que saluer cette initiative quand on sait que la plupart des éditeurs ne font pas ce genre d'effort sur la console de Nintendo.