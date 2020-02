Warface désormais disponible gratuitement sur Nintendo Switch

La Nintendo Switch continue d'accueillir les plus fameux "free-to-start" de la planète avec Warface, un FPS en ligne qui a initialement été lancé en 2013 sur PC et qui depuis a été adapté sur consoles avec succès. Entièrement localisée en français (texte et voix) la version Nintendo Switch a fait l'objet d'un soin particulier en intégrant notamment les commandes via le gyroscope et les vibrations HD. Elle inclut aussi la dernière mise à jour Warface: Titan qui ajoute les SED, la cinquième faction jouable.

De plus, le jeu est jouable en ligne sans abonnement et il intègre le chat vocal sans passer par l'application ! Warface est jouable en 30FPS/720p en mode TV et en 540p en mode portable

Retrouvez la présentation complète du titre ci-dessous avec toutes les spécificités. En prime, nous vous invitons à suivre nos premiers pas sur le terrain avec notre vidéo en français ci-dessous

PLONGEZ AU CŒUR DE LA BATAILLE ! Warface est un FPS en ligne hors norme. Affirmez votre suprématie guerrière sur plus de 50 maps JcJ multijoueur, participez à des raids JcE en coop et domptez un arsenal dévastateur regroupant plus de 200 armes réalistes personnalisables. Rejoignez plus de 80 millions de joueurs dans le monde, et jouez gratuitement dès maintenant ! CHAOS MULTIJOUEUR Laissez-vous captiver par des modes de jeu JcJ palpitants. Battez-vous pour la gloire sur plus de 50 maps multijoueur inspirées par diverses régions aux quatre coins du monde... et même au-delà ! MISSIONS CAPTIVANTES Faites équipe avec des amis pour mener à bien des raids JcE scénarisés. Tenez en échec une multinationale tyrannique, enrayez une menace zombie à Tchernobyl et mettez le cap sur Mars pour atomiser une armée de robots ! JOUEZ COMME BON VOUS SEMBLE Découvrez 5 classes de personnages dotés de capacités hors norme, et profitez d'une immense variété d'options pour personnaliser votre équipement, votre look et votre style. Customisez également des dizaines d'armes authentiques et devenez un soldat que rien ni personne ne peut arrêter !

En plus d'être le premier FPS dans un univers militaire téléchargeable gratuitement sur cette console, Warface sur Nintendo Switch possède d'autres caractéristiques uniques :

C'est le premier titre utilisant CryEngine sur la Nintendo Switch. Le jeu utilise une version fortement personnalisée de CryEngine et fonctionne en 30FPS/720p en mode TV et en 540p en mode portable, ce qui offre un équilibre optimal entre la clarté de l'image et les performances.

Le développement a été fait par MY.GAMES en interne, dans le studio Allods Team, connu pour les versions PS4 et Xbox One de Warface and Skyforge

Warface sur Nintendo Switch utilise des fonctionnalités spécifiques à cette console, comme les contrôles via le gyroscope pour plus de précisions, des vibrations via le système HD Rumble et le support de la manette Nintendo Switch Pro.

Un mode multijoueur en ligne avec un système de discussion vocal sans avoir à payer l'abonnement Nintendo Online

Toutes les missions JcE sont disponibles dès le lancement, ainsi que les 5 modes JCJ (Excarmouche, Chaos, Détonation, Assaut, Blitz) et 3 Opérations Spéciales (Le QG, Sommet Glacier et Earth Shaker). Les joueurs pourront débloquer du nouveau contenu et des nouveaux modes de jeux toutes les semaines.

La version Switch inclut la dernière mise à jour Warface: Titan qui ajoute une cinquième faction jouable, les SED.

Mais ce n’est pas tout.



En plus de sa sortie sur Nintendo Switch, la mise à jour Warface: Titan est également disponible sur Xbox One et sur PlayStation 4, grâce à laquelle les versions PC et consoles de salon seront désormais dotées d’une parité parfaite concernant le contenu JcJ, JcE en plus d’ajouter une nouvelle faction jouable, un robot dont le nom de code est SED.