Vigor - Des infos sur l'amélioration du jeu et une disponibilité dès cet été moyennant finance

Après avoir fait bénéficier les joueurs de Nintendo Switch d'une Bêta entre le 9 et le 16 avril 2020 , Bohemia Interactive revient sur l'actualité de son free-to-play Vigor avec de bonnes nouvelles. Concernant les différents soucis pointés du doigt par les bêta testeurs, le studio a annoncé avoir travaillé avec Outlanders pour corriger une grande partie de ces derniers. Pour le rendu graphique en revanche, ils indiquent ne pas pouvoir faire mieux sur la console hybride que ce qui est proposé à l'heure actuelle.

Concernant la date de sortie, si nous savions que Vigor était prévu pour l'automne 2020 , les joueurs qui le désirent pourront, moyennant finance, accéder au jeu dès cet été en achetant le Pack Fondateur sur l'eShop de la Nintendo Switch :

Vigor arrive sur Nintendo Switch cet été sous la forme d'un pack fondateur! Qu'est-ce que ça veut dire? Pour 20 $, vous pourrez entrer tôt dans la Norvège d'après-guerre. Vous obtiendrez également une tenue, un chapeau et un geste spéciaux, qui vous démarqueront immédiatement. Enfin, des couronnes d'une valeur de 40 $ vous attendent dans votre refuge.

Cela semble beaucoup, vous ne pensez pas? Comme nous l'avons déjà mentionné dans l'e-mail précédent, vos commentaires ont été très utiles! Nous avons déjà corrigé un tas de problèmes audio, des défauts de texture et réussi à faire fonctionner la visée gyroscopique. Vous avez également beaucoup parlé des graphismes - malheureusement, nous testons déjà les limites de la console, mais nous ferons de notre mieux pour l'améliorer autant que possible. La version free-to-play suivra plus tard en 2020.