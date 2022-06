Vigor Chronicles : Absolution - Le shooter-looter s'offre une mise à jour conséquente sur Nintendo Switch

Sorti en juillet dernier sur l'eShop de la Nintendo Switch, le shooter-looter free-to-play Vigor vient tout juste de s'offrir une mise à jour conséquente répondant au nom de VIGOR Chronicles: Absolution. Accompagnée d'un nouveau trailer, cette mise à jour gratuite propose de nombreux ajouts :

Découvrez le prochain chapitre de Vigor Chronicles

Avec cette nouvelle mise à jour, Bohemia continue de présenter l'histoire du jeu comme faisant partie d'un plus grand puzzle. Chaque mise à jour ajoute une petite pièce à ce puzzle qui finira par aider les joueurs à reconstituer l'histoire globale. Cette fois, elle est plus sombre et mystérieuse et elle explore les thèmes de la moralité et des valeurs personnelles, ainsi que la facilité avec laquelle on peut s’en défaire dans un monde post-apocalyptique.

Suivez les recherches des Dr. Dubois et Dr. Azimov tandis qu’ils découvrent un sombre secret dans leur quête pour inverser les effets des radiations. Aucun passé ne reste enterré.

Que feriez-vous si votre morale était ébranlée ? Vous découvrirez la réponse à cette question en trouvant les 11 cassettes dans les POI du mode Encounters et en retournant à votre abri sain et sauf.