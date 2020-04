Vigor - Cross Play Nintendo Switch Xbox One

Accessible du 9 au 16 avril par le biais d'une bêta fermée sur Nintendo Switch, Vigor était initialement prévu uniquement sur Xbox One, avant que Bohemia Interactive ne décide de s'intéresser à la console hybride de Nintendo car elle a selon les développeurs "un fort potentiel". Sur le site officiel de Bohemia Interactive, nous apprenons que le cross-play entre les versions Nintendo Switch et Xbox One sera bien au programme une fois que la version finale sera lancée fin 2020 .

Si vous souhaitez avoir un aperçu des différences entre les versions Nintendo Switch et Xbox One, vous pouvez allez découvrir une vidéo comparative juste ici.