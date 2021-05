Very Very Valet : un jeu trop trop rigolo en démo gratuite sur l'eShop

Very very Valet est un jeu loufoque dans lequel on dirige un voiturier qui doit mener diverses missions seul ou à plusieurs en coopération. On vous a déjà donné toutes les infos sur le jeu ICI mais en attendant la sortie du titre, prévue plus tard ce mois-ci, vous pouvez dès maintenant télécharger gratuitement une démo du jeu sur l'eShop. Vous pourrez découvrir les deux premières missions + le didacticiel. Pour voir à quoi cela ressemble, notre vidéo de la démo est à voir ci-dessous.

Pour rappel, Very very Valet est prévu sur l'eShop le 25 mai prochain au prix de 24€99.