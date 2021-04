Very very Valet : gare au voiturier loufoque sur Nintendo Switch

On y a pas encore joué mais on est déjà fan ! Very very Valet est un jeu multijoueur en local (inspiré d'une histoire vraie) dans lequel on dirige un voiturier qui a bien du mal à garer les voitures dont il a la charge à cause d'une pénurie de places... Il faut donc aller vite et trouver la bonne place avant les autres en la jouant solo ou, au contraire, en misant sur la coopération. Prévu sur l'eShop le 25 mai prochain au prix de 24€99 (pour un poids de 444 Mo ) Very very Valet bénéficiera aussi d'une sortie boîte. En attendant d'autres détails, retrouvez la présentation complète du jeu ci-dessous ainsi que le de trailer de Very very Valet, sa fiche eShop et des captures d'écran-parce qu'il le valet bien.

1 à 4 joueurs contrôlent une équipe de pantins-voituriers et doivent collaborer pour surmonter tous les obstacles qui se dresseront sur leur route. Il leur faudra travailler en équipe et faire preuve d'un certain « je-m'en-garisme » pour sauver le monde de cette terrible crise de parking ! Dans Very Very Valet, vous ne vous contentez pas de garer des voitures ; vous êtes un Voiturier de l'Extrême. De la coopération locale complètement loufoque Garez seul ou entre amis ! Jusqu'à 4 joueurs peuvent collaborer pour résoudre cette terrible pénurie de parkings. Aidez-vous les uns les autres et roulez à plusieurs, ou semez le chaos en envoyant valser vos camarades voituriers – c'est vous qui voyez ! Aucun permis demandé Conduire n'a jamais été aussi facile. Regardez dans la bonne direction, et foncez ! Tout le monde pourra se lancer dans le métier de voiturier grâce aux contrôles de conduite accessibles, mais il existe des techniques secrètes qui vous permettront de devenir maître en la matière et de vous emparer du marché. Le monde est votre parking Montrez toute l'étendue de vos talents de berger automobile dans plus de 20 niveaux uniques ! Vous viendrez en aide à vos clients dans des lieux et des scénarios divers et variés – des rues bondées, des falaises escarpées, des bowlings endiablés, des aéroports surmenés, et même des gares de triage ! Devenez un Voiturier de l'Extrême Rejoignez cette escouade de voituriers d'élite ! Quelle que soit la place de parking, les Voituriers de l'Extrême sont prêts à répondre à l'appel. Rameutez vos amis et ne laissez aucune voiture sur le trottoir !