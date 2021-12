Verra-t-on d'autres portages de Danganronpa sur Nintendo Switch ? Les développeurs de la saga répondent

Alors que Danganronpa Decadence vient à peine de sortir sur Nintendo Switch (pour rappel le jeu est disponible depuis le 3 décembre dernier ) qui rappelons contient les trois principaux opus de la saga Danganronpa à savoir Trigger Happy Havoc Anniversary Edition, Goodbye Despair Anniversary Edition et Killing Harmony Anniversary Edition (ou si l'on préfère Danganronpa 1, Danganronpa 2 et Danganropa 3) ainsi que l'épisode bonus exclusif à la Nintendo Switch Danganronpa S: Ultimate Summer Camp sorti le même jour que cette compilation , il est temps de se demander si l'on verra d'autres jeux Danganronpa sur la console hybride. C'est en tout cas ce qu'ont demandé les journalistes du magazine Famitsu aux développeurs de la saga dans une entrevue publiée lors du numéro spécial pour les 10 ans de la saga.

De nombreux fans espéraient un portage de Danganronpa Another Episode: Ultra Despair Girls. Y a-t-il une chance que cela se produise? Je pense que le mode portable de Nintendo Switch fonctionnerait bien avec Ultra Despair Girls, qui était la pierre angulaire de la gamme Vita, mais à ce stade, rien n'est en cours (rires). Le jeu traite de sujets sensibles et nous ne savons pas si nous pouvons le publier sur Switch. Si les fans se manifestent assez, cela permet de le transformer plus facilement en réalité. Si vous voulez le voir, n'hésitez pas !