Danganronpa Decadence - L'Espoir et le Désespoir se lancent dans une ultime bataille sur Nintendo Switch

Compilation des opus principaux de la série Danganronpa, accompagnés d'un spin-off bonus dénommé Danganronpa S: Ultimate Summer Camp, Danganronpa Decadence bénéficie d'une distribution assez atypique en France. Si il est possible d'acquérir le jeu en version physique contenant les 4 jeux sur la cartouche, lesdits jeux s'achètent uniquement à l'unité sur l'eShop, pour un prix total de 80€.

Contenu de la compilation Danganronpa Decadence :

En attendant de découvrir notre test dédié dans les prochains jours, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu.

Danganronpa Decadence contient les trois titres principaux de la légendaire franchise Danganronpa,Trigger Happy Havoc Anniversary Edition, Goodbye Despair Anniversary Edition et Killing Harmony Anniversary Edition. Il inclut également le tout nouveau titre Danganronpa S: Ultimate Summer Camp, un jeu bonus dans un style jeu de société avec de toutes nouvelles scènes et interactions entre vos personnages préférés ! Textes en Anglais et voix en Japonais et en Anglais