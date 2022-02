La saga des Danganronpa se met à jour sur Nintendo Switch - Tous les détails

La saga des Danganronpa vient à peine de débarquer sur Nintendo Switch que Spike Chunsoft (les éditeurs des jeux) viennent d'annoncer que l'intégralité de la saga allait se mettre à jour via des patches. Les possesseurs de Danganronpa Decadence sorti sur Nintendo Switch le 3 décembre dernier seront donc heureux d'apprendre que le premier opus Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition passe en version 1.0.1 en corrigeant quelques problèmes de stabilité et de sauvegardes à l'instar du second opus de la saga Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition qui lui aussi passe en version 1.0.1 et qui corrige peu ou prou les mêmes problèmes. Enfin, Danganronpa S: Ultimate Summer Camp passe quant à lui en version 1.0.3 et corrige quelques problèmes de stabilité tout en ajoutant un journal d'achat pour mieux vous y retrouver. Vous pouvez retrouver l'intégralité des détails de ces mises à jour ci-dessous :

Danganronpa Decadence a obtenu la jolie note de 8/10 dans nos colonnes, vous pouvez lire le test complet de l'ami Lotario en cliquant ici.

